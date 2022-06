Lazio, Signori in fuorigioco: una storia di vita e di sport. «Per me 10 anni di inferno»

Un incubo lunghissimo durato dieci anni. Beppe Signori racconta i suoi tormenti nel docufilm Fuorigioco Una storia di vita e di sport prodotto da Genoma Films per la regia di Pier Paolo Paganelli che da domenica sarà disponibile su Sky anche on demand e in streaming su NOW e che ogggi alle 21 verrà presentato in anteprima per il Biografilm Festival oggi al cinema Medica di Bologna.

Il film ripercorre le tappe della carriera dell'ex attaccante tra le altre, di Piacenza, Foggia, Lazio e Bologna e vicecampione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1994, e si concentra sugli ultimi anni in cui è stato prima indagato nell'ambito del calcio scommesse, quindi radiato da ogni categoria dalla giustizia sportiva, ma alla fine scagionato: assolto con formula piena dall'accusa di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova (risalente al 2 ottobre 2010 e terminata con il punteggio di 2-2), accusa per cui Beppe Signori e il suo avvocato Patrizia Brandi (una corposa parte del film è occupato proprio dal suo racconto), avevano rinunciato in precedenza alla prescrizione, nel 2021 è stato anche riabilitato dalla FIGC con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gabriele Gravina.

Un finale che è stato una vera e propria liberazione per Signori che adesso può raccontare questa incredibile storia anche se resta l'amarezza per quei dieci anni buttati: «Dieci anni persi racconta - perché il mio sogno era quello di continuare a calpestare un campo verde. Il sogno si è interrotto ma spero, non dico di recuperare il tempo perché quegli anni nessuno te li restituirà mai, ma ricominciare e guardare avanti al futuro. Per me sono stati dieci anni d'inferno, anni vissuti all'ombra dell'infamia e del sospetto».

Il documentario vede la partecipazione di molti volti noti dello sport e dello spettacolo legati alla vita di Beppe Signori: da Zdenek Zeman, l'allenatore che l'ha fatto debuttare in A con il Foggia, a Francesco Guidolin, l'ultimo Mister con il quale ha condiviso l'esperienza nel Bologna, dal Divin Codino Roberto Baggio con cui trascorreva le serate del Mondiale '94 a Gianluca Pagliuca che non è mai riuscito a parargli un rigore.

