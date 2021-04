L'ex calciatore Metzelder condannato per pedopornografia: «Chiedo perdono». Le accuse choc

Cristoph Metzelder, ex difensore della Nazionale tedesca, nonché di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04, è stato condannato dal tribunale di Dusseldorf a dieci mesi di libertà vigilata per essersi scambiato materiale pedo-pornografico via chat. La sentenza non è ancora definitiva.

L'ex calciatore 40enne aveva precedentemente ammesso di aver inoltrato 18 file pornografici di bambini e giovani, mentre l'accusa gliene contesta 300. «In queste chat condividevo fantasie estreme, che includevano l'indicibile» ha detto l'ex giocatore tedesco, secondo quanto riferisce Bild. «Accetto la condanna e chiedo perdono alle vittime di violenza sessuale. Dovrò vivere con questa colpa come parte della società per il resto della mia vita» ha detto Metzelder.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 12:52

