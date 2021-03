Morata, ritorno con gol. Chiesa prezioso e CR7 aggancia un certo Pelè

SZCZESNY 6,5

Controlla il traffico con la solita attenzione. Nel recupero si esalta e para pure un rigore. Sicuro.

DANILO 6

Attento in difesa, non trova spazio per pungere in attacco. Fatica a individuare l’amico CR7.

DEMIRAL 6

Un po’ troppo ruvido. A volte paga eccessivamente l’irruenza fisica. In fase di impostazione mostra qualche lacuna.

ALEX SANDRO 6,5

In un ruolo non suo, ricorre all’esperienza. Non è al meglio della condizione. Volenteroso e concentrato.

FRABOTTA 5,5

Si prende un giallo evitabilissimo. La voglia di strafare lo penalizza. Alcune scelte sono frutto della fretta (16’ st Bernardeschi 7,5: entra e cambia la partita con due assist illuminanti. Decisivo).

CHIESA 6,5

Fin troppo generoso. Lotta come un leone e, alla fine, trova il guizzo che vale il 2-0 (26’ st Ramsey 6: porta freschezza).

RABIOT 6

Ciondolante e spesso superficiale. Perde un paio di palloni sanguinosi. Potrebbe fare molto di più ma osa poco. Nella ripresa è più sciolto.

BENTANCUR 6,5

Diga a centrocampo, aggredisce chiunque. Troppo timido in fase di proposizione del gioco. Non calcia più in porta.

MCKENNIE 6

Fa di tutto e lo fa con grande acume tattico. E’ spesso al posto giusto nel momento giusto. Utile, gli manca solo un po’ di lucidità (16’ st Morata 7: entra e fa subito gol. Non al meglio ma centravanti vero).

KULUSEVSKI 6,5

Quando si accende, è una valida risorsa. Il problema? La mancanza di continuità. Progetto vincente (44’ st Di Pardo ng).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Indispettito per tutto il primo tempo e fermato dal palo. Nel finale, segna il gol numero 20 in campionato. Una tassa per tutti.

PIRLO 6,5

Tanta sofferenza ma indovina i cambi che gli regalano una vittoria importantissima. Con Morata, la sua Juventus è molto più convincente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 00:50

