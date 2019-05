Juventus, Pjanic lascia aperta la porta: «Cambiare? tutto può succedere»

TORINO – Per la Juventus Pjanic è uno dei sacrificabili in estate insieme a Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa e Cancelo, e le pretendenti non mancano. Il PSG è in prima fila e in un’intervista a Canal+ il bosniaco non chiude la porta alla possibilità di un addio estivo. “Sono in Italia da 8 anni. Cambiare aria? Non si sa mai cosa può succedere, c’è bisogno che tutti siano d’accordo, io al momento non ci penso, penso solo a finire questa stagione nel migliore dei modi. E poi a riposarmi: ho bisogno di andare in vacanza, poi vedremo. La mia famiglia si trova molto bene in Italia - prosegue Mire -, un paese che vive di calcio. Questa è la grande differenza rispetto alla Francia, a Roma ancora di più che altrove. Il mio obiettivo per i prossimi anni è vincere la Champions, sono in un grandissimo club, che rispetto molto. Il PSG? E’ il miglior club europeo e vuole vincere la Champions, credo che sia un club ambito da ogni giocatore perché è molto rispettato, ha un grande progetto sportivo e tanti campioni, avrà grandi chances di vincere la Champions”. Ultimo aggiornamento: 22:53





