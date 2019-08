Juventus-Napoli come vederla in diretta streaming e in tv su Sky

Juventus-Napoli: dalle 20.45 La Diretta Primo match scudetto, Sarri in tribuna

JUVENTUS-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE

JUVENTUS-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sabato 31 Agosto 2019, 16:32

Nonostante lo scontro diretto sia arrivato con largo anticipo rispetto al solito, l'attesa resta comunque enorme. Stasera sabato 31 agosto all'Allianz Stadium si gioca, una delle partite più attese e spettacolari della stagione. Il match che vede di fronte le due compagini più forti della. Qui di seguito vi daremo tutte le informazioni necessarie per seguirenon è mai una partita come le altre. La straordinaria rivalità è quest'anno ancor più accesa in virtù del passaggio in bianconero di Maurizio Sarri, il grande ex, che sarà però ancora assente a causa della polmonite che lo ha messo ko e lo ha già costretto a saltare l'esordio ufficiale sulla panchina bianconera.In assenza di Sarri però, gli spunti comunque non mancano. Dalla tensione del vice Martusciello all'esordio dell'ex lanciere De Ligt, passando per la voglia di gol della stella Cristiano Ronaldoe del bomber Gonzalo Higuain. Carlo Ancelotti convoca intanto Lozano e spera nel replay del Napoli formato Scudetto ammirato a Firenze. Insomma, la prima cosa da fare, per ogni appassionato, però, è capire come vederese si è fuori casa.Per i molti tifosi che non potranno essere allo stadio, ovviamente, è necessario però capire come poterse fuori dalle mura domestiche.La prima domanda che ogni tifoso deve porsi riguarda la piattaforma che trasmetterà la partita.dalle ore 20.45. La visione della partita è disponibile anche in 4K-HDR . La telecronaca sarà di Fabio Caressa, coadiuvato dal commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini e Francesco Cosatti.Per chi invece non dovesse essere a casa, sarà comunque possibile vedereproprio su, se in possesso ovviamente del regolare abbonamento. Tramite cellulare, tablet o Pc potrete seguire le gesta dei vostri campioni grazie ad una semplice (e stabile) connessione Internet.