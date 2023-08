Juve, «Noi Lukaku non lo vogliamo»: il coro degli ultrà durante l'amichevole all'Allianz Stadium. Applausi per Vlahovic I tifosi bianconeri hanno espresso la loro contrarietà per il possibile arrivo dell'attaccante belga al posto del serbo







di Redazione web «Noi Lukaku non lo vogliamo». Con questo coro la curva Sud dell'Allianz Stadium, lo zoccolo duro del tifo bianconero, ha accolto l'esordio in casa della Juve 2023-24. Il grido si è alzato forte al fischio di inizio della partita amichevole in famiglia tra Juventus Black e Juventus White, una sorta di Prima squadra contro Next Gen, la Juve che gioca in serie C. Se c'era qualche dubbio su come la pensassero gli ultrà sul possibile arrivo dell'ex Inter Lukaku questo è stato subito allontanato. Il pensiero della curva bianconera è chiaro. Viceversa, solo cori di incoraggiamento per Vlahovic, da radiomercato dato in partenza (ceduto per tanti quattrini) e sostituibile con l'attaccante belga. Chissà se Cristiano Giuntoli avrà cambiato idea? Il nuovo repsonsabile (anche) del mercato della Juve era in tribuna con il proprietario del club John Elkann, il presidente, Gianluca Ferrero, e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Quello di oggi a Torino è il primo appuntamento di una serie di eventi per il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 19:45



