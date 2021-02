Juve-Inter 0-0 diretta live: proteste nerazzurre, Mariani lascia proseguire

10'pt Proteste nerazzurre perché Lautaro è stato atterrato in area dopo una sgroppata di Hakimi a destra.

9'pt Lancio in profondità di Danilo, che quasi trova Ronaldo che aveva attaccato lo spazio alle spalle della difesa nerazzurra.

6'pt Perde palla la Juve e ne approfitta Lautaro che serve Barella. L'italiano cerca Eriksen che scivola proprio al limite dell'area di rigore.

4'pt Lungo e prolungato possesso giro palla della squadra di Pirlo. L'inter non concede spazi.

1'pt Subito un'indicazione tattica: in fase di possesso palla la Juventus passa al 3-5-2, con Bentancur che si abbassa in mezzo ai due centrali difensivi per impostare l'azione.

1'pt Iniziata la partita. Primo pallone dei bianconeri.

Tutto pronto all'Allianz Stadium, tra pochi istanti fischio d'inizio di Juve-Inter

Si decide la prima finalista di Coppa Italia: all'Allianz si affrontano Juve e Inter. Favorita la squadra di Pirlo, forte della vittoria per 2-1 a San Siro della scorsa settimana. Il tecnico bianconero può giocare sul doppio risultato. Ma il passaggio del turno rimane aperto. Davanti, con Ronaldo, ci sarà Kulusevski. In porta Buffon. Conte ritrova Lukaku e Hakimi (squalificati all'andata) e si gioca la carta Eriksen. Il danese scenderà in campo dal primo minuto. Arbiterà Mariani.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

ARBITRO: Mariani

