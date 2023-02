Juve, festa nel derby: batte il Torino 4-2 in rimonta e ritrova Pogba

La Juventus cala il poker e vince in rimonta 4-2 il derby con il Torino allo Stadium anche con il gol dell'ex Bremer, nella gara che chiude la 24esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri, due volte in svantaggio, ha saputo recuperare due volte lo svantaggio nel primo tempo per poi allungare nella ripresa. L'ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventusrisale all'1-2 del 9 aprile 1995: con questo da allora in 17 sfide ben 12 successi bianconeri e cinque pareggi. Con questo successo i bianconeri si portano a 35 punti (in considerazione del -15) in settima posizione insieme al Bologna, a -10 dalla Lazio quarta, mentre il Torino resta fermo a 31 punti e perde l'occasione di superare i cugini.

La partita

Ivan Jurić per il derby numero 156 in Serie A si affida a Miranchuk e Karamoh sulla trequarti alle spalle di Sanabria. Mentre Allegri lancia il giovane Barrenechea a centrocampo e schiera Vlahovic e Di Maria in attacco. Torino subito in vantaggio: al 2' sugli sviluppi di un corner, Karamoh raccoglie la spizzata di testa di Buongiorno e infila Szczęsny in totale libertà. Il Toro gioca bene e all'8' sfiora il raddoppio: lancio di Miranchuk ancora per Karamoh che attacca la profondità e sorprende alle spalle Danilo ma poi non raggiunge la sfera. La Juve prova a reagire e al 13' Schuurs prende posizione su Vlahovic e sventa il pericolo, poi Di Maria conclude fuori. Il pari arriva poco dopo: al 16' il cross di Kostic arriva a Cuadrado che calcia forte di prima intenzione e complice una deviazione di Rodriguez trafigge Milinković Savić per l'1-1. La squadra di Allegri continua a premere, con i granata che restituiscono più il possesso di palla. Al 31' Vlahović tira di prima intenzione ma Milinković Savić blocca a due tempi. Finale di primo tempo pirotecnico. Al 40' sul cross di Rodriguez, Sanabria stacca di testa e costringe Szczęsny ad una parata straordinaria. Al 43' i granata tornano in vantaggio: Ilić serve in area Sanabria che prende il tempo su Bremer e di prima intenzione conclude e sorprende Szczęsny sul primo palo. Il nuovo vantaggio dura poco. Al 47' è 2-2. Sul calcio d'angolo battuto da Di Maria, Danilo stacca imperiosamente di testa e con l'ausilio del palo insacca la rete del pareggio

