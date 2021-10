Juve in crisi, dopo il secondo ko consecutivo Allegri manda la squadra in ritiro

Juve in crisi, Massimiliano Allegri manda la squadra in ritiro fino a sabato. Dopo il secondo ko consecutivo (prima contro il Sassuolo e poi contro il Verona), i bianconeri resteranno in ritiro fino a quando affronteranno la Fiorentina allo Stadium.

La situazione in classifica è complicata e la corsa allo scudetto sembra già molto lontana (le capoliste Milan e Napoli, attualmente con una partita in meno, sono distanti ben 13 punti). Dybala e compagni, informa la società, si ritroveranno domani, per preparare la partita di Champions in programma martedì allo Stadium contro i russi dello Zenit, ma il ritiro proseguirà fino a sabato, quando è prevista la partita casalinga di campionato contro la Fiorentina.

