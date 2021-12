Juve, casting per la punta: più Martial che Icardi e Cavani. Il sogno è Vlahovic

La prima scelta (o meglio, il sogno) è sempre Vlahovic, ma ci sono troppi ostacoli: la resistenza di Commisso, i costi elevati dell'operazione, la forte concorrenza internazionale. E allora la Juventus si è dotata di alcuni piani alternativi per gennaio. Alla Continassa scandagliano il mercato degli attaccanti e valutano le cessioni che andranno a finanziare lo shopping. Il nome in crescita esponenziale è quello di Martial, separato in casa United. La punta 26enne francese vuole lasciare Manchester per uscire dal semianonimato degli ultimi mesi. Troppo cara l'operazione a titolo definitivo, ma i Red Devils avrebbero aperto all'ipotesi di prestito.

A differenza del Sassuolo, per niente favorevole alla possibilità di separarsi da Scamacca a gennaio con la stessa formula. I bianconeri vorrebbero regalare subito Martial ad Allegri e quindi affondare il colpo per Scamacca o meglio ancora per Vlahovic a giugno. Quando, con ogni probabilità, Morata rientrerà all'Atletico Madrid, visto che la Juve non sembra intenzionata a riscattare il puntero spagnolo per 35 milioni. Su Martial ci sarà comunque da superare la concorrenza di Atletico, Psg, Lione e Newcastle.

Le altre piste per l'attacco? La prima risponde al nome della vecchia fiamma Icardi. La moglie-agente Wanda Nara è favorevole all'ipotesi di un trasferimento a Torino, ma Maurito sembra volersi giocare le sue carte al Psg. Che, tra l'altro, aprirebbe solo al prestito con obbligo (e non diritto) di riscatto. L'altro profilo monitorato è quello di Cavani, in scadenza nel 2022 con lo United ma pedinato anche dal Barcellona, a caccia di un sostituto di Agüero.

Intanto alla Continassa prosegue la preparazione per l'anticipo di domani (ore 18) in casa del Bologna. Assenti Danilo, Chiesa, Ramsey e Dybala, che prova a recuperare per l'impegno di martedì contro il Cagliari. Al Dall'Ara si va verso un 4-2-3-1 con Cuadrado, Kulusevski e Bernardeschi alle spalle di Morata e Kean di scorta in panchina. Ieri, infine, la Juve ha comunicato che l'aumento di capitale da 400 milioni è stato sottoscritto al 91,75% per 366,9 milioni complessivi.

