Juventus-Atalanta, finisce senza gol l'antipasto della serie A

Finisce 0-0 la vivace amichevole di Cesena tra la Juventus e l'Atalanta, apparse entrambe in buona condizione. Nel primo tempo parte forte la squadra di Allegri contro la formazione di Gasperini più votata al contropiede. Subito un tiro da fuori di Weah intercettato da Musso (8') e una combinazione Vlahovic-Chiesa sventata da Kolasinac (19') davanti alla porta, mentre per i nerazzurri vengono murati al 26' Koopmeiners e Bakker. Botta e risposta a una decina dall'intervallo, quando Ederson stacca debolmente (blocca Perin) su crossa da destra di Koopmeiners e sul rovesciamento Chiesa-Vlahovic è ancora il portiere argentino a mettere la pezza su Weah. Nella ripresa Milik sfiora l'incrocio a giro (13') su palla di Soulé, di là Ederson telefona a giro a Pinsoglio (23') prima di salvare sulla linea a porta sguarnita il secondo tentativo di Soulé sulla palla dentro di Nicolussi Caviglia respinta da Ruggeri. Per i bergamaschi impreciso Scamacca, subentrato a Zapata dopo 56'; Touré, invece, spreca sull'esterno della rete il lancio di Ederson (24') e dieci minuti più tardi scarica per Koopmeiners che non angola il tiro davanti alla lunetta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 23:31

