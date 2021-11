Juventus, Allegri per la Lazio ritrova Kean ma perde capitan Chiellini

Allegri ha già messo nel mirino l'impegnativo trittico che attende la Juventus alla ripresa: Lazio all'Olimpico, Chelsea a Stamford Bridge e Atalanta all'Allianz Stadium. In ballo ci sono punti pesanti per avvicinarsi alla zona Champions e per provare a mettere al sicuro il primo posto del Gruppo H.

Alla Continassa arrivano buone notizie da Kean, ieri tornato a lavorare in gruppo. Il classe 2000, smaltito un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box più tempo del previsto, è dunque arruolabile per la ripresa del campionato, quando entrerà in concorrenza con il sin qui deludente Morata. Ci vorrà più tempo invece per rivedere De Sciglio, bloccato da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: Allegri si accontenterebbe di riaverlo contro l'Atalanta. La Juve recupera dunque Kean ma perde Chiellini, out anche per la Nazionale. Gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno infatti evidenziato un'infiammazione della giunzione muscolo-tendinea del tendine di Achille.

Tempi di recupero da valutare. Il difensore ha diviso i tifosi per le sue dichiarazioni pro Superlega: «I giocatori e i tifosi vogliono vedere più partite di livello europeo. In America hanno creato Superleghe in ogni ambito. Il mondo sta andando avanti».

Chiellini, che studia da dirigente bianconero, è il primo calciatore italiano a prendere una posizione netta sul controverso tema della Superlega.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 08:38

