Mondiali Under 20, Italia eliminata dall'Ucraina e dal Var: annullato gol capolavoro di Scamacca. Furia web: «Vergogna, subito un furto»

«Credo si tratti di un errore e non di una ingiustizia. Scamacca aveva allargato il braccio per difendere la palla e non per fare fallo». Il ct dell'Italia Under 20, Paolo Nicolato, non estremizza i toni per il gol del possibile 1-1 annullato a Scamacca che avrebbe portato gli azzurrini ai tempi supplmentari nella semifinale persa 1-0 con l'Ucraina.



Nonostante il pacato e signorile (troppo?) commento del ct Nicolato, sul web si scatena la rabbia per il gol capolavoro annullato agli azzurri:

#ucrainaitalia abbiamo il var anche tra gli under 20, ma se lo usiamo cosi era meglio non averlo, da dietro si vede chiaramente che l'ucraino si getta a terra molto dopo essere stato toccato, una vergogna aver annullato il goal, peccato davvero — Giordy (@giord97) 11 giugno 2019

No vabbe non ci credo. Quello di #Scamacca era un gol validissimo oltre che bellissimo. Che vergogna, davvero. Un gol cosi, all'ultimo secondo.



Italia eliminata in semifinale dal Var. Bravissimi ragazzi, il futuro è dalla vostra parte. #UcrainaItalia — Raffaelecaru (@raffaelecaru) 11 giugno 2019

Annullare un gol del genere è assolutamente ridicolo, fossi stato in campo avrei dato di matto.



Scandaloso!



Rovinato un cammino bellissimo da un totale incompetente.#UcrainaItalia — Davide Viganò (@DavideH44) 11 giugno 2019

: decide il Var e scoppiano le polemiche.Concitato il finale: Buletsa segna la rete della vittoria a metà ripresa, poi viene espulso Popov e nel finale gol capolavoro annullato dal Var a Scamacca. Azzurri eliminati dal torneo a un passo dalla finale. Una beffa o peggio?sono le parole più usate sui social.