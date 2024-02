Nations League, l'Italia esordirà con la Francia: il calendario degli azzurri

di Redazione web

Subito la sfida in casa dei vice campioni del mondo della Francia, poi un'altra gara in trasferta con Israele. Dopo il sorteggio effettuato ieri a Parigi, questa mattina l'Uefa ha reso noto il calendario della fase a gironi della Nations League 2024/25: inseriti nel Gruppo 2 della Lega A, gli azzurri inizieranno il loro cammino nel torneo venerdì 6 settembre in Francia per poi vedersela lunedì 9 settembre con Israele.

I match degli azzurri

A ottobre altri due match in Italia (il 10 con il Belgio, il 14 con Israele), mentre il 17 novembre gli azzurri chiuderanno il girone ospitando la Francia, tre giorni dopo aver fatto visita al Belgio. Un girone di ferro quello dell'Italia, finalista nelle ultime edizioni di Nations League - entrambe chiuse al terzo posto - e consapevole che raggiungere nuovamente l'ultimo atto della competizione potrebbe favorirla anche in vista del Mondiale del 2026, visto che le finaliste avranno a disposizione un pass per i play off. Prima, però, gli azzurri saranno chiamati quest'estate in Germania a difendere il titolo di Campioni d'Europa.

