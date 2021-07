Italia-Inghilterra, Southgate ai tifosi: «Faremo di tutto per vincere per voi»

Euro 2020, il messaggio di Gareth Southgate ai tifosi a poche ore dalla finale Italia-Inghilterra. «Grazie del vostro affetto e del vostro supporto, faremo di tutto per vincere per voi», le parole del ct inglese.

«Volevo solo prendermi il tempo per dire grazie a tutti per l'incredibile supporto che abbiamo ricevuto durante questo torneo. Speriamo di avervi rappresentato nel modo giusto. Speriamo che vi sia piaciuto vederci giocare» - spiega Gareth Southgate in un video diffuso sui social dalla nazionale di calcio dell'Inghilterra - «Grazie a tutti i nostri giocatori e a uno staff incredibile, la nostra nazionale è di nuovo in una finale internazionale dopo 55 anni. Ma ovviamente sappiamo che dobbiamo vincerlo per voi, ora. Quindi faremo tutto il possibile».

The boss has a message for YOU! ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Q6gjgqZ0Pq — England (@England) July 11, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 16:56

