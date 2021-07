Italia-Belgio, gli azzurri di Mancini si inginocchiano insieme agli avversari

Italia-Belgio: come annunciato nei giorni scorsi dal capitano, Giorgio Chiellini, gli azzurri di Roberto Mancini si sono inginocchiati insieme agli avversari prima del quarto di finale di Euro 2020.

Come aveva dichiarato Giorgio Chiellini e come era stato ribadito dalla Figc, la nazionale italiana di calcio si sarebbe inginocchiata prima della partita solo nel caso in cui lo facessero anche gli avversari. Il Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, sin dall'inizio di Euro 2020, ha scelto di inginocchiarsi in solidarietà al movimento antirazzista Black Lives Matter. E, di conseguenza, anche gli azzurri hanno scelto di seguire gli avversari. Il caso era nato prima di Italia-Galles, con la nazionale britannica che si era inginocchiata al completo e solo sei azzurri che avevano fatto lo stesso. Prima di Italia-Austria, invece, le due nazionali non si erano inginocchiate.

La bellezza di una scelta spontanea...



Ci si vergogna comunque ma un po'

ma meno...decisamente meno#BELITA#BelgioItalia pic.twitter.com/x8s8DKrzWA — #facciamorete (@MPSkino) July 2, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 21:09

