Lazio, a Formello si suda: Inzaghi dà ordini con la mascherina

Simone Inzaghi in campo con la mascherina. Questa l'istantanea di oggi a Formello dove ormai da due giorni i giocatori della Lazio si allenano individualmente in quattro turni giornalieri, due la mattina e due il pomeriggio, da 5 massimo calciatori ciascuno. Questa mattina sul campo del centro sportivo biancoceleste c'era anche l'allenatore che, seppur a debita distanza come previsto dalla normativa in vigore, ha deciso di seguire il gruppo di calciatori capeggiato da Milinkovic. Il serbo, sorridente, ha invece sfoggiato una nuovo taglio di capelli. Sul campo 'Fersini' si sono visti anche Marusic, Patric e Caicedo che hanno avuto modo di concludere la seduta prendendo nuovamente confidenza con il pallone. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 17:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA