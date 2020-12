Inter-Napoli, Gattuso furibondo: «Solo in Italia si espelle per "Vai a cag...”. Così si cambiano le partite»

Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se in inglese dici 'fuck off' in Inghilterra nessuno ti dice niente. Solo in Italia l'arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo manda affanculo per un rigore dubbio. Solo in Italia, così si cambiano le partite. Così io avrei giocato una partita sì e una no». È la reazione del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso a Sky dopo la gara con l'Inter per l'espulsione di Insigne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 23:22

