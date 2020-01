Semaforo verde per Victor Moses. L'esterno nigeriano sarà domani in Italia per svolgere le consuete visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 10 milioni di euro, come voluto dal tecnico Conte. Il tecnico salentino ha già allenato il calciatore classe '90, di proprità del Chelsea, nel biennio 2016-2018. Lunedì 20 Gennaio 2020, 21:38







