Inter, arrivano i nazionali ma Cuadrado non piace ai tifosi

di Alessio Agnelli

Inzaghi ritrova tutti, nazionali e new entry: ad Appiano anche Onana per i saluti a compagni, staff e dirigenza. Da ieri mattina la pre-season dell’Inter vicecampione d’Europa è entrata nella seconda fase: quella delle doppie sedute giornaliere, al chiuso del Suning Training Centre (anche per la notte, dopo il permesso di rientro a domicilio nei primi 4 giorni di ritiro), per intensificare i carichi di lavoro ed arrivare pronti alla tournée in Giappone, al via da domenica. Al gruppo già al lavoro da giovedì, si sono aggregati tutti i nazionali (Bastoni, Dimarco, Acerbi, Darmian, Barella, Gosens, Asllani, Dumfries e Calhanoglu) che hanno beneficiato di vacanze extra, insieme ai nuovi arrivi Thuram e Frattesi, emozionati al primo giorno effettivo da interisti.

La stessa emozione che non ha nascosto André Onana, arrivato invece al passo d’addio e ieri presente per l’ultima volta per svuotare l’armadietto e salutare tutti. Il numero 1 camerunese dovrebbe volare a Manchester già in giornata per visite mediche (secondo Sky Sports Uk domani) e firma coi Red Devils nelle prossime 24 ore. All’Inter 50 milioni più bonus (altri 5), utili a completare le caselle vacanti. Per il sostituto di Onana, la priorità ora è Yann Sommer, da definire con il Bayern (c’è una clausola da 6 milioni, ma Marotta punta a uno sconto) entro domenica, in tempo per il tour asiatico. Poi si penserà a Trubin (30 di valutazione Shakhtar, 15 bonus compresi l’offerta massima di Suning) o, in alternativa, ad Audero come secondo.

Nel summit di mercato di ieri ad Appiano tra Inzaghi e la dirigenza definite anche le priorità per l’attacco: nell’ordine Balogun, Morata e Taremi. Già effettuati dei sondaggi per i primi 2: l’Arsenal chiede 40 milioni per lo statunitense, l’Atletico una ventina per lo spagnolo. Ma, per l’attacco, attenzione anche a Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta per 8/10 milioni. È un’opzione da tenere in considerazione, come secondo innesto in avanti, se dovesse concretizzarsi la trattativa tra Joaquin Correa e gli arabi dell’Al-Shabab.

Intanto, fissate le visite mediche per Juan Cuadrado, già discusso sui social e dal tifo organizzato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 06:20

