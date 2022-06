Inter, Lukaku è sbarcato a Linate: «Sono troppo contento». Le sue prime parole VIDEO

È iniziato il Lukaku bis. Meno di un anno dopo la fuga a Londra, direzione Chelsea, Romelu Lukaku è tornato a Milano, dove aveva vinto lo scudetto in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte: con i Blues, il belga ha vissuto una stagione difficile, e ora torna all'Inter in prestito, per rilanciarsi in vista del Mondiale.

Lukaku è sbarcato questa mattina poco dopo le 6 a Milano Linate: l'attaccante, in un video, afferma di essere «troppo contento» del ritorno in nerazzurro e a beneficio degli smartphone dei presenti indossa subito una sciarpa con i colori del club.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 10:04

