Inter, Sanchez blocca Dybala: il cileno dice no al trasferimento. Chelsea su Skriniar

Dybala-Inter, a frenare è Alexis Sanchez. Scaricato senza troppi convenevoli da proprietà e dirigenza e, per ora, refrattario a ogni possibile via d'uscita da Milano, senza soluzioni adeguate e corposa buonuscita a corredo.

El Nino Maravilla continua a rifiutare destinazioni in serie (tra le squadre che ci hanno provato Aston Villa e Villarreal, bocciate, Siviglia e Marsiglia, messe in stand by), recitando anche il ruolo di terzo incomodo nella possibile liaison tra la Beneamata e Paulo Dybala, in perdurante attesa e strettamente connesso in entrata al cileno in uscita.

Ma, sul fronte Sanchez, qualcosa potrebbe cambiare già a metà settimana, quando sbarcherà a Milano Fernando Felicevich, agente dell'ex United (e di Arturo Vidal), per discutere con l'ad Marotta e il ds Ausilio di risoluzione di contratto ed incentivo all'esodo.

Se per il Guerriero Vidal (6,5 netti fino al 2023), altro tagliato di casa Inter, la buonuscita è già prevista da contratto e pari a 4 milioni di euro (anche se Suning cercherà di chiudere al ribasso; sull'ex Juve il Galatasaray con un biennale da 5 milioni a stagione, sullo sfondo Flamengo e Boca Juniors), per il Nino Maravilla (7,5 netti per un altro anno) bisognerà trattare ed assestarsi, probabilmente, tra i 4 e i 5 milioni di buonuscita (anche in considerazione delle proposte di ingaggio di Siviglia e Marsiglia, sui 3 netti a stagione) per convincerlo a lasciare. Sul fronte di Lukaku, invece, completato nella giornata di ieri lo scambio di documenti tra Inter e Chelsea.

Domani gli ultimi step di visite mediche e firma in sede per Big Rom, ad un passo dall'annuncio. Ma attenzione anche a Skriniar, nel mirino dei Blues, pronti all'asta col Psg. Con Lukaku in arrivo anche Asllani per visite d'idoneità e firma con l'Inter. Stesso iter anche per Bellanova a stretto giro di posta.

Martedì 28 Giugno 2022

