Inter, viavai nerazzurro: arriva Lukaku, ma Skriniar verso l'addio

Viavai Inter: in entrata Lukaku, cavallo di ritorno, in uscita Skriniar, obiettivo di Psg e Chelsea e quasi alla porta. In & out: dentro Big Rom nelle prossime ore, fuori il gigante slovacco per far cassa, finanziare gli ultimi acquisti e chiudere in attivo (almeno +60 milioni) il mercato.

Oggi si comincerà con Romelu Lukaku, in arrivo a Milano dalla Sardegna (dove sta trascorrendo le vacanze su un lussuoso yacht ormeggiato in Costa Smeralda) per espletare gli ultimi step di visite e firma e legarsi all'Inter (in prestito oneroso a 8 milioni, più 4 di bonus) fino al 30 giugno 2023, dopo 11 mesi di lontananza, coronando un sogno che sembrava impossibile (o quasi) solo quattro settimane fa.

Nella prima mattinata, per Big Rom, i consueti accertamenti clinici e strumentali con i sanitari nerazzurri presso l'Humanitas di Rozzano. Poi, a seguire, gli esami per l'idoneità sportiva al Centro Coni di via Piranesi e, questo pomeriggio, l'ultimo passaggio: l'autografo sul contratto, già definito nei dettagli (8,5 milioni netti, pesanti al lordo poco più di 11 milioni grazie al Decreto Crescita) con il club di Suning fino al prossimo 30 giugno, da apporre in viale Liberazione alla presenza di Steven Zhang, dell'avvocato Ledure e di tutto lo stato maggiore interista e solo da ufficializzare, con video e annunci a corredo.

Se Lukaku c'è, a lasciare a breve potrebbe essere, invece, Milan Skriniar, il big sacrificabile tra i 70 e gli 80 milioni cash. Il Psg, già d'accordo con lo slovacco per un quinquennale da 7,7 milioni a stagione, si è spinto fino a 60, mettendo sul piatto anche Kehrer o Draxler, rifiutati, per alzare la posta. L'inserimento del Chelsea, che ha manifestato interesse a margine dello scambio di documenti di lunedì per Lukaku, potrebbe far gioco a Marotta e Ausilio ed alimentare un'asta internazionale per Skriniar.

«Due giorni per decidere» (l'ultimatum dell'ad Galliani) invece per Sensi, con Inter e Monza già d'accordo per il prestito dell'ex Sassuolo. Per Pinamonti distanza di 5 milioni (17 di offerta, 22 di richiesta) con l'Atalanta.

