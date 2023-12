Inter-Lecce 2-0, le pagelle: Bisseck di prepotenza, Arnautovic impreciso ma che assist

di Daniele Petroselli

A San Siro vittoria dell'Inter 2-0 contro il Lecce. La sblocca al 43' Bisseck di testa sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, al 78' la chiude Barella su assist al bacio di Arnautovic. Nerazzurri che così tornano a +4 sulla Juventus.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

Il Lecce non crea tantissimo ma quel poco lo svizzero riesce sempre a disinnescarlo. Come sempre una sicurezza.

BISSECK 7,5

Ottimo in fase di chiusura, anche quando è alto si prende l'anticipo giusto. Poi davanti una traversa e un gol di testa importantissimo, il primo in Serie A, e anche un'altra occasione nella ripresa. Sta crescendo bene il ragazzo, che ha una presenza fisica davvero importante. Ma anche come carattere...

ACERBI 6,5

Solita partita di sostanza del centrale, che chiude gli spazi da par suo. Provvidenziale un intervento su Kaba nel secondo tempo a pochi passi dalla porta. Difetta forse in più di una occasione in fase d'impostazione, ma sono sbavature marginali.

BASTONI 6,5

E' quello della retroguardia nerazzurra che ha più da fare, tra Strefezza e Piccoli molto spesso è chiamato alla chiusura, che è puntuale e precisa. Si vede poco stavolta in fase di ripartenza, ma quando lo fa crea qualche buona opportunità.

DARMIAN 6,5

E' uno di quelli che si vedono poco ma fa sempre il lavoro giusto. Copre la sua porzione di campo con grande sicurezza, Banda è pericoloso e rapido ma riesce a disinnescarlo senza grossi patemi.

BARELLA 7

Ormai sa quando dare il massimo e quando ridurre al minimo i giri del suo motore. Per una sera è più lui quello che imposta e detta i tempi. E crea dalla trequarti in su le azioni più pericolose. Nella ripresa un gol apparecchiato da Arnautovic a chiusura di una serata più che positiva. (Dal 43' st KLAASEN SV)

CALHANOGLU 6,5

C'è ancora lui nell'assist per il gol di Bisseck, ma per una sera il turco lascia la scena agli altri. Non un passaggio a vuoto, sia chiaro, ma comunque è meno brillante di altre partite. Ma comunque strappa un voto positivo. (Dal 30' st ASLLANI 6: buon ingresso, Falcone gli toglie un tiro sotto al sette che sarebbe stato gol certo)

MKHITARYAN 6,5

Si muove molto dietro alle punte, per provare a dare qualche soluzione diversa ma anche creare spazi ai compagni. Almeno un paio di opportunità non sfuttate, ma il georgiano è comunque preziosissimo. (Dal 43' st FRATTESI SV)

CARLOS AUGUSTO 6

Corre tanto, prova spesso la sortita in attacco ma non è preciso con i cross. Gli manca lo spunto e la brillantezza dei giorni migliori ma rimane un'ottima alternativa su quella fascia. (Dal 39' st PAVARD SV)

ARNAUTOVIC 6,5

Altra opportunità, vista l'assenza di Lautaro, almeno un paio di opportunità nitide che non trasforma in gol, soprattutto una a pochi passi da Falcone.

THURAM 6

Con Lautaro ormai va quasi a memoria, quando cambia il partner d'attacco anche lui fa fatica a emergere. Mette pressione in fase di possesso palla del Lecce, sgomita e lotta, ma per il resto si vede poco. (Dal 39' st SANCHEZ SV)

ALL.INZAGHI 6,5

Il ko col Bologna ha lasciato qualche strascico più nel fisico che nella testa, Si vede però che è un'altra Inter senza Lautaro. Ci pensa Bisseck a trovare il jolly che vale i tre punti. In certe circostanze conta portarla a casa e basta, ma davanti c'è un campanello d'allarme. Senza il capitano, si fa fatica a trovare la porta e a essere incisivi.

