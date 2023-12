Frosinone-Juventus 1-2, le pagelle: Yildiz magico, Kostic impacciato. Riscatto Vlahovic

di Fabrizio Ponciroli

La sfida tra Frosinone e Juventus finisce con la vittoria dei bianconeri per 2-1.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Svolge il suo lavoro con la solita attenzione. Pronto su Harroui. Con i piedi è molto preciso. Sul gol di Baez non ha particolari colpe.

DANILO 6

Solita leadership. Guida la difesa con autorevolezza. Non fa in tempo ad intervenire sulla palla che vale il momentaneo pareggio di Baez.

BREMER 6

Sulle palle alte non regala nulla. Efficace anche nelle chiusure preventive. Prestazione di sostanza.

ALEX SANDRO 6

Parte piuttosto bene, rendendosi pericoloso anche in attacco. Purtroppo deve uscire per un problema fisico (26' pt Gatti 6,5: si fa trovare pronto sin da subito. Dà, come sempre, il suo contributo).

CAMBIASO 6

Qualche buono spunto. Forse manca un po' di cattiveria quando ha la possibilità di affondare (24' st Weah 6: spinge come gli viene chiesto. Buon impatto).

MCKENNIE 7

Primo tempo decisamente positivo. Recupera diversi palloni e procura diversi problemi alla difesa del Frosinone. Nella ripresa colpisce una traversa clamorosa e continua a combattere su ogni pallone.

LOCATELLI 6

Onesta prestazione anche se potrebbe aumentare il ritmo in più di un'occasione. Sfortunato nelle conclusioni (10' st Nicolussi Caviglia 6: i piedi sono buoni, lo si nota da un'apertura splendida per Iling-Junior).

RABIOT 6

Non brillantissimo dal punto di vista fisico.

KOSTIC 5

Corre tantissimo ma spesso a vuoto. Poco cinismo davanti a Turati e, soprattutto, si fa infilare da Baez sull'azione del gol del Frosinone (10' st Iling-Junior 6: tonico, scappa via più volte sulla fascia).

YILDIZ 7,5

Ripaga la fiducia di Allegri con una prestazione da applausi. Gol di enorme qualità e anche giocate di classe purissima. Un gioiellino (10' st Vlahovic 7: si divora una ghiotta occasione per troppa fretta di calciare. Poi sale in cielo e firma la rete della vittoria. Sfiora la doppietta, rete annullata per fuorigioco. Rigenerato).

MILIK 6

Accorto nella gestione del pallone. In attacco si sacrifica soprattutto per favorire l'inserimento dei compagni. Non trova il modo di rendersi pericoloso.

ALLEGRI 6,5

La mossa Yildiz dal primo minuto è vincente, così come la decisione di far entrare Vlahovic a gara in corso. Tre punti importantissimi, vinti con carattere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 14:33

