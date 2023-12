Bonucci alla Roma? Tifosi infuriati: «Rappresenta ciò che abbiamo sempre odiato, pronti a fischiarlo»

La Roma pensa a Leonardo Bonucci per sopperire alle assenze in difesa. Da Smalling, il cui ritorno è un enigma, a Ndicka, prossimo alla partenza per la Coppa d'Africa, la società giallorossa sta valutando se ingaggiare l'ex juventino, considerato un profilo di esperienza pronto a entrare immediatamente in campo. Ma i tifosi non ci stanno. L'ex difensore della Juventus ha voglia di tornare in Italia con la sua avventura allo Union Berlin che non è così idilliaca come sperava. Fino ad ora ha giocato solo 7 partite in Bundesliga, di cui solo 5 da titolare. Numeri non molto entusiasmanti per il viterbese che ora è rientrato tra i tanti nomi presenti sulla lista di Tiago Pinto, a caccia del profilo giusto da regalare a Mourinho in vista di gennaio e dell'apertura del calciomercato.