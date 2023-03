Inter-Juventus 0-1, le pagelle: Lautaro spento, Brozovic slow-motion. Locatelli ovunque, Kostic letale

di Alessio Agnelli e Timothy Ormezzano

La Juve vince 1-0 a San Siro contro l'Inter nel posticipo serale

LE PAGELLE INTER

ONANA 5,5 In avvio una svirgolata e un eccesso di confidenza nel giro-palla. Sul gol di Kostic copre il 1° palo, ma lascia colpevolmente libero il 2°. Attento su Vlahovic e Locatelli.

DARMIAN 5,5 Stabilmente sul centro destra. Questa volta con la sbavatura sullo 0-1 di Kostic, libero di mirare. (34’ st Correa ng)

DE VRIJ 6 Dà sempre un senso di precarietà, ma con Vlahovic il suo lo garantisce, barcollando, ma limitando i danni.

ACERBI 6 Impegno minimo con De Sciglio che resta basso e Soulé che svaria altrove. Spesso terzino aggiunto.

DUMFRIES 5,5 Il duello con Kostic è di quelli impegnativi. Si arrabatta come può, con responsabilità nell’azione dello 0-1 Juve. (38’ st Bellanova ng)

BARELLA 6,5 E’ quello che ci prova di più. Costringe Szczesny al doppio miracolo con un tracciante da fuori e un destro a fil di palo. (18’ st Mkhitaryan 5,5: sottotono)

BROZOVIC 5 Toglie il posto a Micky e la regia a Calha. Peccato che giro palla e cadenza di passo siano in slow-motion.

CALHANOGLU 5,5 Riportato alla mezzala sembra un pesce fuor d’acqua. Poco incisivo in inserimento e al tiro, anche un’occasionissima sprecata.

DIMARCO 6 Buona la fase di spinta, così così la precisione al cross. Esce per infortunio. (18’ st D’Ambrosio 6: aiuta in avanti)

LUKAKU 5,5 L’azione più bella la confeziona con un doppio dai e vai con Barella. Poi un colpo di testa a lato e il progressivo eclissarsi. (34’ st Dzeko ng)

LAUTARO 5 Nervoso, spesso allacciato a Gatti, che non gli dà tregua. Prova a rendersi utile, senza riuscirci.

INZAGHI 5 Avanti con gli up and down. Nono ko stagionale in A, secondo posto lasciato alla Lazio, intermittente.

LE PAGELLE JUVE

SZCZESNY 6,5 Una paratona di posizione, sul tiro centrale di Barella, più altri interventi meno appariscenti ma importanti.

GATTI 7 Cresce con il passare dei minuti. E nel finale mette una pezza grande così, evitando un gol sicuro di Lukaku.

BREMER 6,5 Più duro del solito. Lotta e ringhia, dimostrando grande personalità.

DANILO 6 Meno strabiliante di altre volte. Si limita a contenere soprattutto Dumfries.

DE SCIGLIO 5,5 Dimarco è un cliente problematico, ma lui ci mette anche del suo (75' Cuadrado 6: Fa densità, arretrando nel ruolo di terzino puro).

FAGIOLI 6 Impiega un po' di tempo a entrare in partita, ma poi si accende e non si spegne più.

LOCATELLI 7 Uomo-ovunque, copre tutto il campo con la disinvoluta di un centrocampista box to box. E sbroglia qualche situazione complicata, chiedere conferma a Calhanoglu.

RABIOT 7 In occasione dell'assist per Kostic, il Var non punisce un suo tocco di mano come era successo domenica scorsa contro la Samp. Con il Loca alza una bella diga in mediana.

KOSTIC 7 Mister assist sa anche segnare: suo il colpo da biliardo con il mancino che vale il vantaggio bianconero. Cerca anche il bis, ma Mkhitaryan la sfiora quanto basta.

SOULÉ 5,5 L'emergenza gli regala una maglia da titolare. Ma lui non ne approfitta come potrebbe, finendo per essere timido e a volte lezioso (66' Chiesa 6: Uno scatto dei suoi, ma dura ahilui pochissimo per un guaio alla gamba. 83' Paredes: ng).

VLAHOVIC 5,5 Mette lo zampino, e anche una manina, nell'azione decisiva. Spreca un'occasione d'oro, snobbando Fagioli liberissimo.

ALLEGRI 6 La sua Juve lotta e sbanca il Meazza nerazzurro. Un voto in meno perché gli saltano i nervi e abbandona il campo intorno all'80'.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 23:13

