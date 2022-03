L'Inter sbatte contro la Fiorentina: altro pareggio 1-1. A Torreira risponde Dumfries

Battuta d'arresto per l' Inter in classifica, ferma al terzo posto e con un solo punto rimediato nella 30ma giornata di Serie A: contro la Fiorentina, aggressiva ospite, finisce 1-1 a San Siro. La squadra di Inzaghi è a 60 punti, mentre il Napoli oggi vincitore 2-1 contro l'Udinese scappa al 63 accanto al Milan che però stasera gioca sul campo del Cagliari.

Le pagelle: Dumfries provvidenziale, Calhanoglu spaesato. Skriniar giganteggia

Il primo tempo chiuso sullo 0-0, è nel secondo che va in vantaggio la squadra di Italiano, con un filtrante in ara di Gonzalez che trova Torreira, gol al 50'. Accorcia per l' Inter al 55' Dumfries di testa dopo un passaggio di Perisic. Il risultato rimano sulla parità malgrado i 4 minuti di recupero e la corsa scudetto nerazzurra si complica.

