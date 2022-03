Inter-Fiorentina 1-1, le pagelle: Dumfries provvidenziale, Calhanoglu spaesato. Skriniar giganteggia

La gara Inter-Fiorentina si conclude in parità (1-1). Al vantaggio viola di Torreira, risponde, di testa, Dumfries.

LE PAGELLE DELL'INTER

HANDANOVIC 6,5

Sul gol di Torreira non ha particolari colpe. Nei minuti di recupero è decisivo sulla conclusione di Ikonè.

D'AMBROSIO 6

Titolare per l'assenza di de Vrij, gioca una partita di grande sacrificio. Cerca di dare una mano anche in attacco.

SKRINIAR 7

Gestisce la difesa con temperamento. Francobolla Piatek e non dà respiro a nessun avversario che decida di sfidarlo nell'uno contro uno.

BASTONI 6,5

Solito contributo importante. Attento in fase difensiva ed è bravo anche quando deve impostare. Bravo a sbrogliare un paio di situazioni molto complicate (35' st Dimarco ng).

DUMFRIES 6,5

Nel momento di maggior difficoltà dell'Inter, trova il gol del pareggio con un inserimento di grande qualità. Una rete pesantissima.

BARELLA 6

Massima intensità. Il motore gira al meglio. Quando parte con la palla tra i piedi. è un pericolo costante per i viola. Sul gol di Torreira si addormenta in area.

CALHANOGLU 5,5

Nel ruolo di Brozovic fatica a trovare il giusto ritmo. Tenta di alzare il ritmo ma si vede che non ha i tempi del croato. Rimandato.

VIDAL 5,5

Gli capitano un paio di ghiotte occasioni ma non le sfrutta al meglio. Ci mette sempre un secondo di troppo a fare le sue scelte di gioco. Nel finale ci mette comunque tanto cuore (44' st Caicedo ng).

PERISIC 6

Fa di tutto per spingere sulla sua fascia di competenza ma va a sprazzi. Sguscia via poche volte. Suo l'assist per il gol di Dumfries (35' st Gosens ng).

DZEKO 5,5

Solito, enorme, lavoro di raccordo. Ha una palla buona ma Terracciano gli dice di no. Gli manca un pizzico di vivacità per fare la differenza (29' st Sanchez 5,5: cerca il guizzo vincente ma non lo trova).

LAUTARO 5,5

Segna ma è in fuorigioco. Si prende troppe pause dal gioco. Un paio di scelte incomprensibili. Ci prova con orgoglio fino alla fine (29' st Correa 5,5: non incide come vorrebbe).

INZAGHI 6

Per come si era messa, il pareggio gli evita guai peggiori. La sua squadra si sveglia un po' troppo tardi.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

TERRACCIANO 6,5; VENUTI 6, IGOR 6,5, MILENKOVIC 6,5 (45' st QUARTA ng), BIRAGHI 6; CASTROVILLI 6,5, TORREIRA 7, DUNCAN 6; GONZALEZ 6 (45' st CALLEJON ng), PIATEK 5 (45' st CABRAL ng), SAPONARA 5,5 (29' st IKONE' 5,5). ITALIANO 6,5

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 20:55

