Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: ancora panchina per Skriniar, confermato Bastoni

Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni della sfida unica per i quarti di finale di Europa League in programma lunedì 10 agosto alle 21 nella Dusseldorf Arena di Dusseldorf (Germania).



Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 33 D'Ambrosio, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young, 9 Lukaku, 10 Lautaro (27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoume, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva). All.: Conte.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1): 1 Hradecky, 8 L. Bender, 4 Tah, 5 S. Bender, 22 Sinkgraven, 10 Demirbay, 15 Baumgartlinger, 19 Diaby, 29 Havertz, 9 Bailey, 31 Volland (28 Ozcan, 36 Lomg, 6 Dragovic, 12 Tapsoba, 13 Alario, 18 Wendell, 25 Palacios, 27 Wirtz, 30 Stanilewicz). All.: Bosz.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spa). Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 20:56



