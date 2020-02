​“Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato” il nuovo documentario di Rauken Tv

Rakuten, Inc. e Rakuten TV annunciano oggi una nuova produzione originale intitolata Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, il primo documentario in assoluto sulla leggenda del calcio Andrés Iniesta. Il documentario, disponibile dalla prossima primavera nella sezione Free della piattaforma Rakuten TV, conterrà immagini inedite che raccontano i momenti più importanti della carriera e della vita personale di Iniesta.



Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato sarà distribuito a livello globale, a partire dall’Europa, il Giappone, gli Stati Uniti e il Sud Est Asiatico. In Europa, il documentario sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente nella sezione AVOD (Advertising VOD) di Rakuten TV, una delle piattaforme di video-on-demand leader in Europa. In Giappone, il documentario sarà disponibile su Rakuten TV e Rakuten Sports, la piattaforma di live streaming e video-on-demand del gruppo Rakuten che trasmette in diretta incontri sportivi delle principali categorie ed include la serie originale Iniesta TV. Negli Stati Uniti e nel Sud Est Asiatico, il documentario sarà disponibile su Rakuten Sports e su Rakuten Viki, il servizio di video streaming del gruppo Rakuten che fornisce contenuti tradotti da una community di fan volontari. Seguirà una distribuzione globale del titolo, sui canali partner del gruppo Rakuten. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 16:37







