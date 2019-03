Inter, Icardi non convocato. Spalletti spiazza tutti: «Maurito non può aiutare i compagni»

Niente Lazio per Mauro Icardi. Lo ha deciso, un po' a sorpresa, Luciano Spalletti: «Non è ancora in grado di aiutare i compagni, domani non sarà convocato».



Icardi. «L’ho trovato per certi versi come un calciatore nuovo perché non era con noi da molto tempo. Si è allenato e per certi versi dobbiamo reinserirlo bene nel nostro comportamento in allenamento. Visto quanto successo in questo periodo, compreso ieri, ritengo giusto che ancora per questa partita non possa essere in grado di aiutare i compagni. Per cui per domani non è convocato. Per le prossime, valuteremo».



Infortuni. «La sosta non sempre bene perché gli infortuni sono pesanti da dover buttare giù perché sono giocatori importanti per la nostra squadra. Farne a meno è sempre doloroso, ma chi li sostituirà sarà altrettanto bravo».



Derby. «Per noi è stata una bella soddisfazione per come la partita è stata giocata, ma siamo consci del fatto che ci siano altre gare difficili da portare a casa a livello di prestazione e risultato. La partita di domani sarà importante perché affronteremo una delle più forti del campionato».



Lazio. «Loro sono in un buon momento, come lo siamo noi. Hanno le loro qualità, mettono in difficoltà qualsiasi avversario. Bisogna stare attenti al gioco tra le linee che mettono in atto con i loro giocatori molto tecnici, per andare ad attaccare il buco che si viene a creare. Dovremo essere una squadra corta, che va sempre a prendere campo sugli scarichi e tentare sempre di avanzare. Loro sono maestri a giocare sulla linea di trequarti campo».



Gara. «Dobbiamo fare una prestazione importante perché giochiamo contro una concorrente diretta e i punti valgono tantissimo». Ultimo aggiornamento: 15:57





