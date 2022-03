Henrick Mkhitaryan lascia la Nazionale armena: l'annuncio social. «Darò tutto per la Roma»

Per un atleta smettere di rappresentare la propria Nazione non è mai semplice e sicuramente per Henrick Mkhitaryan non deve esser stato semplice dare l'addio alla maglia dell'Armenia. Il fantasista della Roma ha annunciato il suo addio alla nazionale armena per concentrarsi al meglio sulla sua carriera da calciatore di club. Chissà, magari proprio trovando il rinnovo con la società giallorossa.

«Cari amici - ha scritto su Instagram - ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale, è stato in un'amichevole contro Panama, e il mio primo gol per la mia nazione, in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia».

«Dopo 95 presenze in nazionale, alti e bassi e tanto duro lavoro ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera con la nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla mia Nazionale».

Questo il commento di Mkhitaryan sul suo profilo Instagram. Parole che fanno trasparire la malinconia per una decisione così importante, ma che lo proiettano verso un futuro ancora tutto da scrivere. La testa del centrocampista 33enne della Roma, dunque, adesso sarà tutta per il suo futuro in maglia giallorossa. Un futuro che potrebbe continuare ancora a lungo all'ombra del Colosseo. Il contratto di Mkhitaryan, infatti, scade il 30 giugno 2022, ma da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire la strada insieme e, quindi, dopo l'addio alla nazionale adesso sarà il tempo di sedersi con la dirigenza per trattare il rinnovo.

