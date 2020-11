Covid, focolaio Uruguay: Godin positivo, Nandez non convocato. E tremano anche Juve e Fiorentina

Il difensore del Cagliari Diego Godin è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata confermata dal club sardo, che in una nota ufficiale ha comunicato che «il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali».

«Il test al quale è stato sottoposto Nahitan Nández, anche lui ritornato ieri dall’Uruguay, è risultato negativo. Per quanto non si tratti di un atto dovuto, il Club, d’accordo con lo staff medico, ha deciso in via precauzionale di escluderlo dai convocati per la gara di Torino così da tutelare tutte le persone che sarebbero venute a contatto con lui durante la trasferta», si legge nel comunicato ufficiale. E ora a tremare sono anche la Juventus e la Fiorentina: nel gruppo squadra dell'Uruguay c'erano infatti anche il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur e il difensore viola Martin Caceres.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 13:52

