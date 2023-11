Giulia Cecchettin, Luciano Spalletti dopo l'omicidio di Filippo Turetta: «Codardi travestiti da principi azzurri, non ne possiamo più»

di Alessandro Angeloni, nostro inviato a Leverkusen

Lunedì sera l'Italia giocherà una partita fondamentale per il proprio destino. Gli azzurri, alle 20.45, sfideranno l'Ucraina per volare a Euro2024 (basterà un pari), ma il primo pensiero di Spalletti è rivolto alla lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta, pochi giorni fa, ha mietuto l'ennesima vittima, Giulia Cecchettin: «Non ne possiamo più di questi codardi, travestiti da principi azzurri. Dobbiamo aiutare le donne a stare lontane da chiunque pretenda di possedere la loro libertà. Veramente non ne possiamo più di vedere queste cose atroci che non si possono fare, che nessuna persona può fare».

Giulia Cecchettin, cos'ha detto Spalletti

Spalletti è poi tornato a parlare di campo: «Noi siamo quelli che hanno vinto l'ultimo europeo e dobbiamo difendere il titolo che abbiamo a casa: e non c'è modo migliore che farglielo rivedere un altro europeo ai nostri tanti italiani che hanno a cuore le sorti della squadra», ha detto il ct azzurro al microfono di Raisport. Il match si giocherà alla BayArena di Leverkusen, davanti a tanti tifosi azzurri: «questa tedesca è una delle comunità italiane tra le più popolate all'estero, c'è una grande passione dietro di noi a cui dobbiamo fare riferimento e rendere conto».

Carattere è la parola d'ordine: «Ci siamo creati carattere proprio nelle difficoltà e finora abbiamo giocato partite tutte decisive, già come questa. Dobbiamo prenderci la responsabilità di trovare le soluzioni giuste. E la soluzione è trovare giocate geniali, come hanno fatto Barella e Chiesa sul secondo gol alla Macedonia. Soluzioni improvvise che non stanno scritte in lavagna degli allenatori».

La formazione di Ucraina-Italia

Sulla formazione si intuisce come In campo possa andare Zaniolo, come nella gara di andata, per via della "scocca" che una squadra deve avere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA