Il Genoa torna a vincere e spera: Torino battuto 1-0, basta un gol di Portanova

Prima vittoria casalinga per il Genoa che sconfigge il Torino con una rete di Portanova giocando in inferiorità numerica dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Ostigard per doppia ammonizione. Un successo che interrompe una striscia di 26 gare senza vittorie e rilancia in chiave salvezza la formazione di Blessin all'ottavo risultato utile consecutivo.

Blessin, ancora imbattuto, conferma Frendrup in difesa e rilancia dal primo minuto Destro prima punta. Juric risponde con Pjaca e Pobega alle spalle di Belotti. Torino che parte bene con Izzo che di testa impegna Sirigu bravo ad alzare in angolo. Ma al 14' arriva il vantaggio del Genoa. Frendrup ruba palla sulla trequarti a Vojvoda e s'invola sulla destra, dal fondo lascia partire un cross teso con Berisha che sbaglia l'uscita, il pallone arriva a Izzo che non riesce a controllarlo e Portanova da due passi mette in rete.

I Granata faticano a reagire ma al 24' il Genoa rimane in dieci. Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo al limite, il difensore ospite vola e in presa diretta il contatto sembra evidente tanto che Mariani non ha dubbi ad estrarre il secondo cartellino giallo e poi espellere il difensore norvegese. Dal replay televisivo però il contatto non sembra poi così evidente. Blessin corre subito ai ripari inserendo Bani per Amiri, che non gradisce il cambio e passando dal 4-2-3-1 al 4-4-1.

La doppia linea difensiva funziona nonostante il Torino alzi il baricentro e cerchi con una manovra continua e avvolgente di trovare il pareggio. Ma le occasioni per i Granata di Juric sono appena due. Al 35' cross di Singo, Belotti cerca la porta in rovesciata che diventa un assist per Vojvoda ma il colpo di testa finisce sulla traversa anche se Sirigu c'era. Al 42' è invece Belotti a cercare il colpo in scivolata su un filtrante di Lukic ma il pallone finisce abbondantemente a lato. Un solo cambio nell'intervallo con Blessin che rinuncia anche a Destro inserendo Hefti che riprende il suo posto da terzino destro avanzando così in mediana Frendrup. Nonostante manchi una punta di ruolo al fischio d'inizio rossoblù subito avanti con conclusione di Melegoni respinta dalla difesa granata.

Anche Juric al quinto si affida alla panchina inserendo Brekalo e Ansaldi per Mandragora e Vojvoda. La gara diventa una partita a scacchi e così Blessin risponde togliendo gli stanchissimi Portanova e Melegoni per Galdames e Yeboah, fresco di convocazione con la nazionale under 21. Nuovamemente con una punta il Genoa prova ad alzare il baricentro rischiando però di subire le folate offensive del Torino. Pjaca impegna Sirigu e sull'altro fronte di prova Yeboah ma Berisha è attento. Alla mezz'ora Siungo sul secondo palo prova al volo su cross di Rodriguez ma spara altissimo. Juric si gioca anche la carta Zaza assieme a Buongiorno. Ma non basta al Torino che nel finale rischia di subire il secondo gol con Badelj deviato in angolo da un difensore e alla fine la squadra rossoblù può festeggiare un successo atteso da troppo tempo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 23:13

