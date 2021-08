Genoa-Napoli alle ore 18.30 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Genoa-Napoli riscalderà il pomeriggio della Serie A. Alle 18:30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, gli uomini di Luciano Spalletti avranno il compito di rispondere alle vittorie di Inter e Lazio, vittoriose rispettivamente venerdì e ieri contro il Verona e lo Spezia. La vittoria in scioltezza contro il Venezia alla prima giornata ha lasciato un po' di amaro in bocca per i partenopei, soprattutto per il rosso rimediato dall'attaccante Viktor Osimhen. L'undici di Davide Ballardini, invece, proverà a rialzarsi dopo la pesante sconfitta rimediata contro i campioni d'Italia di Simone Inzaghi. La gara sarà diretta da Marco Di Bello.

Genoa-Napoli, probabili formazioni

Rispetto alla gara contro l'Inter, Ballardini cambia modulo e qualche interprete. Il tecnico del Genoa schiererà infatti il 3-5-1-1 con Ekuban come unica punta. Alle sue spalle sempre Hernani, mentre a centrocampo ci saranno Melegoni, Sturaro, Badelj, Rovella e Cambiaso.

Il Napoli scenderà in campo con la formazione tipo, privata ovviamente di Zielenski, Demme e Osimhen. Nel 4-3-3, Spalletti si affiderà quindi a Manolas e Koulibay al centro della difesa con Di Lorenzo e Rui sulle fasce, a centrocampo poi Fabian, Lobotka ed Elmas. A concludere, Politano, Insigne e Lozano guideranno l'attacco.

GENOA (3-5-1-1): 57 Sirigu; 2 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 10 Melegoni, 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 50 Cambiaso, 33 Hernani; 20 Ekuban. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Rui; 8 Fabian, 68 Lobotka, 7 Elmas; 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano. All. Spalletti

Genoa-Napoli, dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Genoa e Napoli delle 18:30 di domenica 29 agosto sarà trasmessa in esclusiva sull'app e sul sito di Dazn, che detiene i diritti per la Serie A.

