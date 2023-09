Gasperini ancora contro i tifosi della Fiorentina: «Sono frustrati, negli ultimi anni siamo arrivati sempre davanti»

Gian Piero Gasperini contro i tifosi della Fiorentina è la never ending story del calcio nostrano. Da anni il tecnico dell'Atalanta si presenta all'Artemio Franchi di Firenze, sempre pronto a sfornare nuove "carinerie" nei confronti del pubblico fiorentino che, di conseguenza, ogni anno riserva una calorosa accoglienza al tecnico torinese.

E anche nell'ultima occasione, Gasperini ha deciso di scrivere un nuovo capitolo contro i tifosi viola. Dopo la sconfitta dei bergamaschi per 3 a 2, ecco arrivare la frecciatina dell'allenatore, dopo le offese e gli insulti ricevuti per i 90 minuti di gioco.

Gasperini attacca i tifosi viola

Tutto iniziò al primo anno di Federico Chiesa in Serie A, con la maglia viola.

Una frase che proprio non andò giù ai supporter viola che consideravano il rigore netto. Da quel momento, Gasperini a Firenze non è mai stato un ospite gradito e lui stesso non ha mai risparmiato battutine e frecciatine pronte a rinfuocare gli animi. E anche questa volta non sono mancate parole al vetriolo nei confronti dei tifosi viola.

«Buoi che danno di cornuto all'asino»

«Subentrata la stanchezza, faceva caldo, non era facile. Abbiamo perso una buona occasione, l’avevamo indirizzata bene, sui gol subiti ci abbiamo messo del nostro. Mi aspettavo qualcosa in più da Scamacca, ha avuto una settimana difficile, abbiamo fatto meglio con Lookman, sarà un motivo per esaminare la gara, nel 2-2 c’erano spazi buoni per poter vincere - ha detto, analizzando il match -», prima di sganciare la frecciatina.

«Negli ultimi 7 anni abbiamo superato la Fiorentina 6 volte, capisco la frustrazione per i tifosi viola vedersi arrivare prima dell’Atalanta. Veniamo trattati da big, gli insulti che prendiamo noi sono gli stessi che si rivolgono alle grandi, è uno stadio di buoi che dà del cornuto all’asino. Non è facile giocare con queste temperature, i nazionali sono tornati giovedi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 21:54

