Frosinone-Napoli 0-1 La diretta Mertens sblocca su punizione

«Carletto l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto». Questo lo striscione che sostenitori del Napoli hanno affisso questa notte nel luogo simbolo della città, Piazza del Plebiscito. Uno striscione lunghissimo per attaccare direttamente il tecnico azzurro Ancelotti e il presidente del Napoli De Laurentiis.

Ultimo aggiornamento: 13:13

Frosinone e Napoli si affrontano nella partita domenicale delle ore 12.30 per la 34esima giornata di Serie A; c'è aria di ultima chance per i ciociari, reduci dalla sconfitta sul campo del Cagliari e che con 6 partite da giocare hanno 10 punti di ritardo dal quartultimo posto occupato dall'Udinese. Napoli in campo per riscattarsi dopo la sconfitta casalinga con l'Atalanta nel posticipo di lunedì scorso e per difendere il secondo posto in classifica alle spalle dell'imprendibile Juventus.Nell'unica precedente partecipazione del Frosinone ad un campionato di Serie A, stagione 2015/2016, fu il Napoli ad aggiudicarsi nettamente il confronto giocato in Ciociaria con un perentorio 1-5 grazie ad una doppietta di Higuain e ai gol di Albiol, Hamsik e Gabbiadini; di Sammarco la rete della bandiera per i padroni di casa. Da incubo il rendimento in questo campionato del Frosinone tra le mura amiche: solo 1 vittoria, 5 pareggi e fin qui ben 10 sconfitte.Le formazioni(3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Ghiglione, Gori, Maiello, Valzania, Beghetto; Trotta, Pinamonti.(4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Milik, Mertens.