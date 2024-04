Francesco Totti mister d’eccezione allena gli aspiranti calciatori: per l'ex capitano non solo relax alle Maldive

di Sabrina Quartieri

Piccoli campioni crescono, tra emozionanti tiri al pallone in compagnia di un loro eroe e spensierati tuffi dove l’acqua è più blu. Un’occasione fortunata, speciale e indimenticabile, per chi si è ritrovato in un campo da gioco di un paradiso tropicale, davanti a un mister d’eccezione come Francesco Totti. Lo storico capitano dell’AS Roma, infatti, durante le festività pasquali trascorse alle Maldive insieme alla figlia Chanel e alla compagna Noemi Bocchi, ha tenuto un Football camp nel resort Siyam World in cui stava soggiornando. Una struttura fuori dall’ordinario per una meta simbolo, da sempre, del relax tutto sole e mare e dove invece spicca, al suo interno, un campo da calcio regolamentare FIFA. Qui, diversi ex giocatori e altri che vestono ancora le loro maglie, nel corso dell’anno arrivano da ogni parte del mondo per tenere delle lezioni di pallone ai piccoli ospiti in vacanza. Aspiranti giocatori professionisti desiderosi di apprendere, tra un bagno e l’altro, i trucchi del mestiere dai loro miti.

Francesco Totti al Football Camp alle Maldive

L’ultimo mister a far palpitare i cuori degli allievi, in ordine di tempo, è stato proprio Totti, che al resort maldiviano aveva già trascorso una vacanza assieme alla compagna Noemi Bocchi a Capodanno. Stavolta, con indosso la maglia ufficiale del Siyam World, l’amato ex capitano giallorosso ha animato le ore sul campo con consigli e dimostrazioni pratiche, senza risparmiarsi in fatto di autografi e selfie, richiesti soprattutto dagli incontenibili genitori dei giocatori. Ma Totti è solo uno dei tanti nomi del grande calcio, a dedicarsi a questa attività straordinaria: oltre a lui, hanno raggiunto il resort per cimentarsi col pallone altri campioni italiani, da Nicola Ventola a Bobo Vieri fino a Marco Materazzi, come anche tanti stranieri.

Il campo da calcio alle Maldive

Del resto, il resort è un vero magnete per chi ha dedicato una vita allo sport e non rinuncia a mantenersi attivo in vacanza, neppure in un paradiso tropicale: oltre al campo da calcio, Siyam World è rinomato per accontentare gli appassionati del tennis e del padel (come Totti e i suoi compagni di viaggio, che sul campo si sono sfidati durante il soggiorno). Ed è qui che si trova l’unico ranch di tutte le Maldive, con cavalli della rara razza indiana Marwari, con cui i ragazzi che viaggiavano con il mister hanno fatto una passeggiata sulla spiaggia.

I campi di tennis e padel alle Maldive

L’outdoor non manca, di certo, in acqua: oltre allo snorkeling e alle immersioni su colorati fondali, in quello che viene considerato il più grande parco acquatico del Sudest asiatico, sfrecciano il Cudajet, uno “zaino” da indossare per muoversi velocemente e il Seabreacher, un semi sommergibile per compiere adrenalinici tuffi piroetta. Ma per Totti non sono mancati i momenti di relax al top in piscina, la sua privata, avendo soggiornato in una Four Bedroom Beach Residence; né, tantomeno, le coccole golose all’insegna del gusto locale, con la tappa culinaria al Kagee, ristorante del resort regno di uno chef che ha girato gli atolli per ingolosire, palati campioni e non, con le ricette delle nonne maldiviane.

