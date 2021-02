Il Benevento ferma la Roma, Inzaghi esulta su Instagram: e arriva il "mi piace" di Francesco Totti

Non è la prima volta che succede, e non sarà nemmeno l'ultima. Francesco Totti su Instagram ha messo un "cuore", un "mi piace" ad un post di Filippo Inzaghi che celebrava l'eroica impresa dei suoi giocatori che - in dieci - sono riusciti a fermare la Roma di Fonseca.

Francesco Totti e Pippo Inzaghi sono amici, hanno vinto un campionato del mondo insieme in Germania nel 2006, ma alcuni tifosi della Roma, ancora delusi dopo l'opaca prestazione di domenica sera dei giallorossi, non hanno apprezzato il gesto social dell'ex capitano. Non è la prima volta che Totti sui social mette un mi piace ad alcuni colleghi e amici che si erano tolti qualche soddisfazione giocando contro la Roma.

Qualche tempo fa, infatti, Francesco Totti aveva messo un mi piace ad un post di Buffon che celebrava la vittoria contro la Roma, scatenando anche in qual caso il malumore di qualche tifoso. Ma anche in quel caso l'amicizia tra l'ex dirigente della Roma e il numero 1 Bianconero è cosa nota a chiunque segua il calcio. Oggi questo nuovo post scatenerà comunque altre polemiche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 10:32

