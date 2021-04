Fonseca: «Io in futuro alla Roma? Non lo so»

«Sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno? Non lo so, so che la prossima partita sarò il prossimo allenatore della Roma. Il futuro non è importante ora. La Roma è importante. Non sono minimamente preoccupato del mio futuro». Così ai microfoni di sky il tecnico della Roma Paulo Fonseca a proposito del suo futuro in giallorosso. «Questa semifinale cosa cambia del rapporto tra lei e la Roma? Non cambia niente».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 23:49

