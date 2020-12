Paolo Rossi, Falcao su Leggo: «Tu alla Juve e io alla Roma, che spettacolo i nostri anni 80»

di Paulo Roberto Falcao

In Brasile abbiamo pianto per colpa tua, ma oggi tutto il mio Paese piange per te. Caro Paolo, quel giorno del luglio del 1982 con la tua tripletta ci hai tolto una Coppa del mondo che probabilmente avremmo vinto. Nessuno ci credeva, ma tu hai fatto ciò che fanno i grandi campioni: l'impossibile. Ma anche se ci hai tolto qualcosa di importante, al tempo stesso ci hai conquistato con la tua voglia di vivere, con la tua passione di giocare al calcio che ha reso fiera l'Italia in quegli anni meravigliosi, ricca di tanti campioni. In una serie A in cui la mia Roma e la tua Juve davano spettacolo in tutto il mondo. Sono stati anni bellissimi, caro Paolo.



Ci hai fatto innamorare anche per la tua grande simpatia fuori e dentro il campo, con quel carattere semplice che in tanti hanno amato e rispettato. Eri un grande calciatore e una persona perbene. E' un giorno triste, tristissimo, in un anno che sta vedendo andare via dei miti, degli uomini straordinari.

