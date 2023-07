Calcio, eBay diventa Title Partner del Campionato di Serie A Femminile

di Redazione web

La Serie A Femminile ha un nuovo Title Partner: eBay. Il marketplace globale, e FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, annunciano con orgoglio il proseguimento della partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica. Dopo il primo anno come Premium Partner del campionato, della Supercoppa e della Coppa Italia, eBay associa il suo nome al massimo campionato calcistico femminile italiano nella sua seconda stagione professionistica. La partnership conferma la profonda condivisione di valori e obiettivi tra eBay e FIGC.

eBay è da sempre molto attenta alla parità di genere e al rafforzamento della leadership femminile, e si propone come punto di riferimento delle passioni degli italiani, tra le quali il calcio è una delle più seguite. La vision inclusiva di eBay appartiene anche alla FIGC, federazione capace di proiettare il gioco del calcio in una dimensione più equa e internazionale, riconoscendo alle calciatrici impegno, sacrificio e dedizione totale a questo sport attraverso il riconoscimento dei pieni diritti e delle tutele legate alla loro attività professionale.

«Annunciamo una collaborazione straordinaria per il mondo del calcio nel suo complesso – sottolinea il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina – perché si fonda sulla condivisione di un percorso di valori e di formazione nonché sul riconoscimento del ruolo della donna nel nostro mondo che, dopo la sperimentazione dello scorso campionato, adesso assume una dimensione ancora più ampia.

«Accogliamo con orgoglio eBay come nuovo Title Partner del campionato di Serie A Femminile – le parole del Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti –. Dando seguito alla presenza al fianco del calcio femminile già nella passata stagione, ringraziamo eBay per aver scelto anche in questa stagione di condividere i valori della Divisione, dei nostri club e delle nostre calciatrici. Lo sviluppo del movimento nel suo complesso è un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso il gioco di squadra e sicuramente da oggi siamo una squadra più forte».

Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia, dichiara: “Siamo entusiasti di confermare la partnership con la Divisione Serie A Femminile Professionistica e di essere Title Partner del massimo campionato italiano. Continuare a sostenere le giocatrici professioniste, i loro valori e la loro passione rappresenta per eBay un’ulteriore occasione per confermare il nostro impegno concreto sul fronte dell’inclusione e dell’empowerment femminile”.

