Dino Zoff, Arabia Saudita unica candidata per il Mondiale del 2034: «Ai miei tempi si giocava in paesi dove il calcio è più sentito»

Dino Zoff, il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, spiega, all'Adnkronos, il suo punto di vista in merito alla possibilità che il mondiale 2034 si giochi in Arabia Saudita, al momento unica candidata dopo la rinuncia dell'Australia: «Mi sembra una forzatura andare di nuovo a giocare nella penisola araba, però ormai il calcio è questo. Nel 2022 si è giocato in Qatar ed è stato comunque un bel mondiale anche se giocato a novembre-dicembre e se si dovesse andare in Arabia Saudita magari sarà comunque un successo. Per chi come me è di un'altra generazione non è il massimo ma i tempi sono cambiati».

Le parole di Dino Zoff

«Non voglio entrare in questioni politiche ma ai miei tempi il mondiale si giocava in quei paesi dove è più sentito, ora però siamo nell'epoca della globalizzazione e forse è anche giusto portarlo dove non è mai stato per appassionare sempre più persone al nostro sport», aggiunge Zoff.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:38

