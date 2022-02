Dino Zoff compie 80 anni e Roma gli rende omaggio. Gualtieri: «Dino unisce l'Italia»

«In un Paese in cui ci si divide per tutto, su una cosa tutti gli italiani sono d'accordo: Zoff unisce, è un grande uomo e un grande sportivo e tutti noi gli dobbiamo qualcosa. C'è tanto affetto nei suoi confronti. Sentivamo un dovere: fargli tanti auguri e portare l'omaggio nostro e di tanti amici e colleghi. Tanti, tanti auguri». Sono state le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dalla Sala delle Bandiere in Campidoglio nella cerimonia organizzata per festeggiare gli 80 anni di Dino Zoff.

Leggi anche > Fifa e Uefa: Russia fuori dal Mondiale e club esclusi dalle coppe

«Io personalmente, sono cresciuto vedendo in Zoff un mito non solo del grande calcio, ma di come deve e può essere lo sport - ha continuato Gualtieri - . Poi quella parata sulla linea che ci ha portato alla finale del Mondiale non lo dimenticheremo mai». All'ex campione del mondo è stata consegnata una lupa capitolina, la massima onorificenza romana assegnata a personaggi illustri particolarmente meritevoli.

E sicuramente Dino Zoff è un personaggio meritevole. Con le sue parate ha fatto gioiere milioni di italiani. Ma soprattutto ha dimostrato come il calcio sia anche per persone umili e mai fuori dalle righe, un calcio che oggi sembra lontano anni luce e nel quale non sembra riconoscersi più, come spesso ha dichiarato lui stesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA