La Roma perde 3-0, ironia social sul web dopo il derby della capitale

Davide Astori morto un anno fa, il derby Lazio-Roma ferma al 13'​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per laè stata la serata perfetta, allainvece è andato tutto storto. Il derby della capitale di ieri sera, finitoper i biancocelesti, ha avuto i suoi inevitabili strascichi nell'e negli sfottò tra le due tifoserie sul web.Per i tifosi della, quella di ieri è stata una serata magica: una vittoria netta, con tanto di espulsione dell'odiato ex Kolarov (con tanto di sorriso di scherno di Stefan Radu), il riscatto per Danilo Cataldi (che poi si è scattato un selfie imitando Totti in un derby di qualche anno fa), oltre alla porta inviolata e al rigore a favore.In casa, invece, si fa ricorso all'autoironia. Sul banco degli imputati non può che esserci Federico Fazio, molto deludente in questa stagione e assolutamente disastroso nel derby di ieri sera.