Albertini spinge il Milan: «In Champions contro il Tottenham può farcela»

di Luca Uccello

«Il Padel è diventata una passione incredibile. Un modo per trascorrere del tempo insieme». E per questo basta fare un passo al Centro Lorenteggio 1947 per vedere qualche leggenda del calcio giocare, divertirsi insieme. Il centro con 8 campi è di Demetrio Albertini pronto ora anche a inaugurare, tra qualche mese, un nuovo centro a City Life. C’è il Padel (c’è la possibilità di giocare il Ghost Padel: «È affascinante giocare al buio: le uniche cose visibili sono le linee del campo, la pallina e le maglie dei giocatori»).



Dalla pallina al pallone, al Milan, il suo primo amore. Demetrio ha sempre fatto il tifo per Sandro Tonali. Ora fa il tifo anche per Charles De Ketelaere?

«Lo conosciamo ancora poco. Non abbiamo ancora visto che tipo di giocatore può essere per il Milan. Sicuramente è un giocatore che va aspettato perché è stato un investimento importante del Milan ed è giovane. Come è successo per Sandro, anche lui deve capire che giocare con la maglia del Milan è una grande opportunità, non un punto di arrivo».

Cosa c’è che non va, secondo lei?

«Mi sembra un giocatore un po’ timido. Io spero che si scrolli questa timidezza che ha addosso e possa finalmente dimostrare le sue doti».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 06:50

