Biondo alla Osimhen o fucsia alla Theo? Dazn ti regala i tagli iconici dei calciatori: ecco dove e quando (e come fare)

di Redazione Web

Quale tifoso, oltre ad esultare per i gol dei suoi beniamini, non sogna di essere come loro, magari anche con lo stesso taglio di capelli? La passione per il calcio, si sa, continua anche fuori dal campo, con conversazioni, modi di dire, nuovi linguaggi che fanno rivivere le emozioni di questo sport in ogni momento. E perché no, anche con gesti che avvicinano ancora di più i tifosi alla propria squadra del cuore e ai propri calciatori preferiti: una vera e propria fede calcistica che diventa parte integrante della vita quotidiana.

Dazn, siglato accordo con Daimani per vendita in app di biglietti e pacchetti hospitality

Calendari Serie A, ecco tutte le partite: derby di Milano alla quarta, Juve-Roma prima di Capodanno

Per celebrare il ruolo del calcio nella vita dei tifosi, DAZN dà il via all’iniziativa “DAZN ti regala i tagli iconici del calcio”, dedicata a tutti i fan che quest’estate vorranno replicare i look dei loro beniamini. Sono numerose infatti le stelle del calcio che negli anni sono diventate vere e proprie icone di stile, spesso grazie alle loro ‘acconciature’ audaci e intraprendenti, talvolta eccentriche.

Quest’estate, tutti i tifosi che vorranno ricreare i look dei giocatori e delle legend del grande calcio italiano e internazionale potranno farlo nei “Barber Sport” brandizzati DAZN: dalle tinte creative del difensore del Milan Theo Hernandez, all’iconico taglio dell’attaccante dell’Inter Lautaro, fino agli hair style stravaganti di Pogba.

Lunedì 24 luglio sarà la volta di Roma e Milano, mentre giovedì 27 luglio toccherà a Napoli e Torino. Chiunque vorrà, potrà dunque recarsi nei barbieri selezionati, con o senza prenotazione, e richiedere gratuitamente i tagli e le colorazioni di capelli disponibili tra quelli dei giocatori più amati di oggi e del passato. La realizzazione dei pop up shop delle 4 giornate-evento è stata affidata da DAZN all’agenzia WLA, da un concept di Dentsu Creative.

Di seguito i Barber Sport scelti per l’iniziativa DAZN ti regala i tagli iconici del calcio:

ROMA – 24 LUGLIO

Barber Shop: I Testardi Viale Libia

Via Antrodoco, 5

Tel: 06 86921 356

MILANO – 24 LUGLIO

Barber Shop: Loffre Barbershop Milano

Via Giuseppe Giacosa, 50

Tel: 3337774211

NAPOLI – 27 LUGLIO

Barber Shop: Xenon Group

Via Maddaloni, 3

Tel: 081 2528247

TORINO – 27 LUGLIO

Barber Shop: Barberia Alessio Buccheri

Via della Rocca 37/b

Tel: 347 9293733

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA