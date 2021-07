Davide Lippi sul futuro di Giorgio Chiellini: «Ecco dove andrà»

Giorgio Chiellini è sicuramente uno degli eroi di Euro 2020. Con Bonucci ha formato la coppia difensiva capace di tenere a bada i migliori attaccanti d'Europa. Grazie anche alle sue chiusure difensive l'Italia è tornata sul tetto d'Europa dopo 53 anni. Ma il futuro di Giorgio Chiellini è ancora incerto. Il capitano azzurro e bandiera della Juventus al momento è senza contratto e il suo destino mette in apprensione i tifosi bianconeri.

Il suo procuratore, Davide Lippi, ai microfoni di Radio Radio ha parlato del suo futuro escludendo qualsiasi maglia italiana se non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus.

«Se non rimarrà alla Juventus andrà all'estero. Non accetterà nessuna proposta di squadre italiane, anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno» ha dichiarato Lippi sul suo atleta.

«Perché non ha firmato - continua - i contratti si firmano in due. Al momento, con Giorgio impegnato in Nazionale, non ci siamo seduti a trattare il rinnovo, ma siamo sereni. Al momento non si è presentato nessuno, stiamo aspettando la Juve. E' una follia pensare Giorgio lontano da un campo di calcio. Mio padre Marcello mi ha detto che questi giocatori, sono diversi. Fino a che hanno la passione e un fuoco che arde dentro di loro sono più forti degli altri. E Giorgio di passione ne ha ancora tanta. Di sicuro non smetterà, ma aspettiamo la Juve. Non mi meraviglierei se mi chiamasse qualcuno, ma sicuramente altre squadre italiane sono da escludere. In questo periodo non ha voluto pensare al contratto, l'unica cosa che conta è che siamo campioni d'Europa!».

